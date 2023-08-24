عاصفة مكة المكرمة| إجراءات احترازية لسلامة المواطنين في ظل استمرار سقوط الأمطار.. فيديو

شهدت السعودية عاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، ورفع جهاز الدفاع المدني درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، داعيً المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والسدود، حفاظا على سلامتهم، كما أغلقت المدارس، أمس الأربعاء، أبوابها بسبب العاصفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، للمعتمرين وهم في حالة هلع بسبب العاصفة الشديدة المصحوبة بالامطار الغزيرة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبب جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.



وأكد المركز أن الفرصة مازالت مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.