مدير إدارة المستشفيات يتفقد مستشفى أشمون العام والحميات بالمنوفية

قام فريق من إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، برئاسة الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، بالمرور على كل من مستشفى أشمون العام وحميات أشمون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ خطة المديرية في متابعة العمل لخدمة المرضي والمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل بالمستشفيات والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

تم المرور بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ، ومشاركة فريق إدارة العلاجي الدكتور محمد عبد المنعم، الدكتور محمد عزجولة، الدكتور محمد العناني، والدكتور محمود رسلان.

وقد تفقد الدكتور محمد سلامة وفريق العمل جميع الأقسام بداية من الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي والأقسام الداخلية والحضانات والكلى الصناعى للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر الأكسجين.

وتم مناقشة التمريض في كيفية التسجيل ومراجعة الدفاتر، كما تم الوقوف علي جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضي والتأكد من تواجد النوبتجية حسب الجداول الخاصة بتوزيع العمل، بالإضافة للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، وتم مراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بها وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقًا للتعليمات ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتأكيد على متابعة الأجهزة والمكيفات ومراجعة حالة الديزل بالمستشفيات والتأكد من توافر كمية كافية للعمل 72 ساعة.

كما أكد على أن انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى هو لخدمة المرضي ومراعاة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، واستطلع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.