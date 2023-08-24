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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعلق علي حادث تحطم طائرة مؤسس "فاجنر"

تحطم طائرة
تحطم طائرة
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 توقع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، في أعقاب تمرد مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين وعزمه دخول موسكو قبل شهرين، أن يأخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وقته في الانتقام"، وهي تلك السردية التي تتبناها حاليا الدوائر الغربية تعليقا على حادث تحطم طائرة بريجوجين ومساعده في روسيا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وتتجه السهام الغربية مباشرة نحو الرئيس الروسي، وقال ذلك صراحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث علق على الحادث قائلا إنه "قلما تحصل أمور في روسيا بدون أن يكون بوتين وراءها".

وقال أوليفييه فيران المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن "ظروف تحطم طائرة بريجوجين تثير شكوكا منطقية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن أوليفييه فيران المتحدث باسم الحكومة الفرنسية تحطم طائرة بريجوجين