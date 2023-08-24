"التنمية الثقافية" يفتتح معرض "في حب نجيب محفوظ".. الأحد

يفتتح صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض "في حب نجيب محفوظ" ،للاحتفاء بذكرى الأديب الكبير نجيب محفوظ، وذلك يوم الاحد 27 أغسطس، ويستمر حتى الاثنين 4 سبتمبر 2023 بمتحف نجيب محفوظ.

يعد معرض الكاريكاتير هو الرابع الذي يقام في متحف نجيب محفوظ ، حيث يضم مجموعة من البورتريهات بريشة فنانين من مختلف انحاء العالم، بالاضافة الى اعمال الفنانين المصريين.

متحف نجيب محفوظ يضم العديد من المقتنيات الخاصة بنجيب محفوظ والتى قدمتها ابنته "أم كلثوم"، لتخلد ذكرى والدها على مر العصور والأجيال، مثل مكتبه أو النظارات أو السجائر أو سمّاعات الأذن أو دفاتر الملاحظات التى قام فيها بكتابة النصوص المجزأة التى تم جمعها.