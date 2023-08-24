ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشحات ينافس رمضان صبحي في استفتاء أفضل جناح أيسر بالدوري

استفتاء أفضل جناح
استفتاء أفضل جناح ايسر في الدوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت رابطة الأندية المحترفة عن الرباعي المرشح للمنافسة على جائزة أفضل جناح أيسر في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وأعلنت الرابطة عبر حسابها على “تويتر” الاستفتاء الخاص بأفضل جناح أيسر في المسابقة ووضعت الرابطة صور للأعبين الـ4 وعلقت عليها: حان الآن موعد اختيار أفضل جناح أيسر في دوري رابطة الأندية المحترفة .. حسين الشحات النادي الأهلي .. رمضان صبحي نادي بيراميدز .. مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود .. محمد الشامي لاعب الإسماعيلي. 

وأضافت الرابطة أن الاختيار يتم بناءً على التصويت من خلال جميع منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فاز بأفضل جناح أيمن في الدوري بعد منافسة قوية مع رفيق كابو لاعب إنبي ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز وحسين فيصل نجم البنك الأهلي.

 

 

رابطة الأندية المحترفة جائزة افضل جناح أيسر حسين الشحات رمضان صبحي