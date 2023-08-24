الشحات ينافس رمضان صبحي في استفتاء أفضل جناح أيسر بالدوري

كشفت رابطة الأندية المحترفة عن الرباعي المرشح للمنافسة على جائزة أفضل جناح أيسر في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وأعلنت الرابطة عبر حسابها على “تويتر” الاستفتاء الخاص بأفضل جناح أيسر في المسابقة ووضعت الرابطة صور للأعبين الـ4 وعلقت عليها: حان الآن موعد اختيار أفضل جناح أيسر في دوري رابطة الأندية المحترفة .. حسين الشحات النادي الأهلي .. رمضان صبحي نادي بيراميدز .. مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود .. محمد الشامي لاعب الإسماعيلي.

وأضافت الرابطة أن الاختيار يتم بناءً على التصويت من خلال جميع منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فاز بأفضل جناح أيمن في الدوري بعد منافسة قوية مع رفيق كابو لاعب إنبي ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز وحسين فيصل نجم البنك الأهلي.