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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أورمان كفر الشيخ: 1.1 مليون جنيه للمشروعات التنموية

112 مشروع للحالات الأولى بالرعاية ضمن حياة كريمة

مشروعات جمعية الأورمان
مشروعات جمعية الأورمان بكفر الشيخ
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قدمت، جمعية الأورمان بكفر الشيخ مساعدات مالية بقيمة مليون 120 ألف جنيه لتنمية 112 مشروع للحالات الأولى بالرعاية، لكل مشروع عشرة آلاف جنيه من أبناء محافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ضمن مبادرة حياه كريمة. 

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، إن تنمية المشروعات الصغيرة من أولى اتجاهات مبادرة حياة كريمة،  والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمعية الأورمان بكفر الشيخ محافظة كفر الشيخ المناطق العشوائية في الحضر