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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: انضمام مصر لـ"بريكس" يعزز التبادل التجاري والاستثمار مع 68 دولة

النائب عبده أبو عايشه
النائب عبده أبو عايشه
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أكد  النائب عبده أبو عايشه عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ان انضمام مصر الدائم لتجمع بريكس. خطوة اقتصادية ضخمة على المستوى العالمي، وتدعم التنمية والتجارة والاستثمار المصري مع عشرات الدول.

وأوضح أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، إن عضوية مصر الدائمة في تجمع بريكس، يعزز التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وهى دولا كبرى اقتصاديا وتنمويا.

وشدد على إن تواجد مصر الدائم في تجمع بريكس خطوة هامة، فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، قائلا: إن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى، يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار، ويعد هذا مكسب كبير لمصر على المستوى الاقتصادي.

واختتم ابو عايشه بالقول، إن انضمام مصر الدائم لمجموعة بريكس، يحمل كثيرا من الفرص والمزايا على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، ويؤكد قوة مصر على المستوى العالمي وقوة اقتصادها.

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