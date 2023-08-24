الجيش الروسي يوجه ضربة مكثفة لمركز صنع قرار بالجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة ناجحة لمركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر والبر، لمركز صنع قرار في القوات المسلحة الأوكرانية"، منوهة بأن الضربة حققت هدفها وأصابت الموقع المستهدف.

وأضافت أن القوات الروسية دمرت أكثر من 6000 طائرة بدون طيار أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه تم تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على محور خيرسون، وصد هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي و5 هجمات أخرى في منطقتي رابوتينو وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وصد 5 هجمات للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 230 جنديا على محور جنوب دونيتسك إضافة إلى ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات واثنين من المدافع ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا"، كما تم صد 6 هجمات للعدو على محور دونيتسك ومقتل ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا هناك وتصفية نحو 80 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، وصد 3 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك ولوجانسك.

وأوضحت أنه تم تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لمنظومة صواريخ S-300PS المضادة للطائرات في مقاطعة نيكولايف، كما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 110 جنود و4 دبابات ومدفعا ذاتي الحركة من طراز KRAB بولندي الصنع و4 مدافع من طراز M777 أمريكية الصنع على محور زابوروجيه، بالإضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في خيرسون وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، ودونيتسك، واعتراض أربع قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس وإسقاط 42 طائرة بدون طيار.

