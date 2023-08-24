تفاصيل جائزة هنريك جروس الرابعة للفنون من معهد جوتة

أطلق معهد جوتة الألماني بالقاهرة، جائزة هنريك جروس الفنية في دورتها الرابعة، حيث خصصتها عائلة جروس، للفنانين الذين يعيشون ويعملون في إفريقيا، وهي جائزة فنية تُمنح كل عامين.

تهدف الجائزة التي تم تصميمها تخليدًا لذكرى الرئيس السابق لمعهد جوته في أبيدجان هنريك جروس، الى المروج المتفاني للفن المعاصر في إفريقيا، وإلى دعم الممارسات الفنية المتميزة والمساهمة في الحوار الثقافي في القارة الأفريقية، فمنذ افتتاحها في عام 2018، أثبتت الجائزة أنها فرصة رائعة لتعزيز ممارسة الفن الأفريقي المعاصر الاستثنائية.

وسوف يحصل الفنان الفردي أو الجماعي الفائز على جائزة نقدية قدرها 20.000 يورو و10.000 يورو لإنتاج منشور عن أعمالهم، وسيتم اختيار فنانين أو مجموعات كوصيفين وسيتم منحهما جائزة نقدية قدرها 5.000 يورو لكل منهما، و تُمنح الجائزة الرئيسية من قبل لجنة تحكيم دولية بعد أن تقوم لجنة الاختيار بتجميع القائمة المختصرة.

يستمر فتح باب التقديم لجائزة هنريك جروس حتى 31 أغسطس 2023.