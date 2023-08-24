حماية المصالح ومعاملات غير الدولار.. ماذا يعني انضمام مصر لمجموعة بريكس؟

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنفوجرافا تفصيليا بشأن دعوة رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا"، مصر للانضمام إلى تجمع "بريكس"، كجزء من المرحلة الأولى من التوسع، على أن تكون العضوية الجديدة سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ماذا يعني انضمام مصر لـ"بريكس"؟

_ زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

_ التعامل مع تكتل ضم 40 % من سكان العالم.

_ الاستفادة من بريكس للتعامل بعملات غير الدولار.

_ حماية المصالح السياسية التي تربط مصر ببقية دول المجموعة.

_ إنجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.