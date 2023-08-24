تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، من غرفة العمليات بديوان عام المديرية، سير العمل بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى يومها السادس .

وأشار سيد عطية إلى أن غرفة العمليات لم تتلق اى شكاوى او مشكلات والامتحانات تسير سير حسن مع إلتزام الجميع بكافة القوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات .

وأدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الأولى امام 4 لجان موزعة على الادارات التعليمية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.