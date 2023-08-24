في محاضرة تثقيفية.. دار الكتب بطنطا تستعرض خطوات بناء الثقة بالنفس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية بمحافظة الغربية، خلال شهر أغسطس الجاري، حيث استضافت دار الكتب بمدينة طنطا، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "تعزيز الثقة بالنفس"، تحدثت خلالها الكاتبة والمؤرخة الدكتورة بوسي الشوبكي عن أهم الخطوات التي تمنح الإنسان الثقة بنفسه.

في بداية كلمتها، أشارت "الشوبكي" إلى أن مفهوم الثقة بالنفس هو يقين الإنسان في صفاته وقدراته ومهاراته الذاتية، وقراراته وإمكاناته، مشيرة إلى أن الإنسان الواثق من نفسه هو الذي يحترم ويقدر ذاته، ويحب نفسه ولا يعرضها للأذى، ويثق بقدراته على اتخاذ القرارات الصائبة، وهو الذي يتسم بالاطمئنان والتفاؤل والقدرة على تحقيق الأهداف.

وتابعت أن هناك العديد من الأشياء التي من شأنها أن تفقد الشخص ثقته بنفسه، منها: التنشئة الاجتماعية الخاطئة، الجينات والطباع الوراثية، المؤثرات الخارجية كالتعرض للتنمر أو الإيذاء النفسي أو الجسدي، وأضافت أن لعدم ثقة الشخص بنفسه العديد من الانعكاسات، من بينها: الفشل الدائم في العلاقات الاجتماعية، صعوبة اتخاذ القرارات، الإصابة بالأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والتوتر، الشعور الدائم بالوحدة، والاتجاه نحو العادات السيئة كالتدخين والإدمان.

واختتمت الدكتورة بوسي الشوبكي كلمتها بمحاضرة دار الكتب بالحديث حول كيفية بناء الثقة بالنفس، حيث أوضحت أن هناك العديد من الخطوات التي من شأنها منح الشخص الثقة الكاملة بذاته، منها: تحديد نقاط القوة والضعف، ووضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وتجاهل النقد غير البناء، وعدم الخوف من الفشل.