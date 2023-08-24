رفع 2400 طن قمامة ومخلفات و641 حالة إشغال خلال حملات مكثفة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك متابعة أعمال التشجير والتجميل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر العام لجميع الشوارع والحفاظ على سلامة المواطن من انتشار الأوبئة والفيروسات.

وفي هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 509 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق ( الروضه، خلف المحافظه الجيش ، إفلاقة، الجمهورية ، عرابى، الساعه ، عبد السلام الشاذلي )، كما تم رفع 82 حالة اشغال طريق بمدينة رشيد بشارع السوق العمومي، البحر والمستشفى العام، وبمركز ومدينة أبوحمص تم رفع 50 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة شوارع.

وضمن الاهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2400 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيراً للحركة المرورية.

وقد واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية استكمال أعمال التجميل من رى وتقليم للأشجار حيث شملت حدائق مدخل المدينة وحدائق منطقة الزهور وكذلك أعمال تقليم للأشجار بالشوارع الرئيسية .

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أعمال رى و نظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل بمدخل المدينة.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم متابعة أعمال التشجير و قص وتقليم الأشجار و ري المزروعات وغسيل الأشجار وقص سعف النخيل بمداخل ومخارج المدينة ومازالت الجهود مستمرة بنطاق الشوارع والميادين لتظهر بالمظهر اللائق.