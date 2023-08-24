"التأمين الصحى": تردد 1.9 مليون مريض على العيادات المسائية.. وافتتاح 12 مركز سكر نموذجى خلال 6 شهور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 40 قسم جديد بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للعام الجاري، بما يضمن التوسع في تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تستهدف (التوسع في الخدمات الطبية وتطويرها وتحديث البروتوكولات العلاجية وتحقيق التميز في المبادرات الرئاسية، تطوير البنية التحتية للمشروعات وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة، الاستثمار في العنصر البشري وإعداد كوادر طبية وإدارية متميزة، وتطوير البنية المعلوماتية وتفعيل دور الرقابة والحوكمة).

وتابع "عبدالغفار" أنه تم افتتاح أقسام ( الأشعة المقطعية على شرايين القلب، عمليات الأسنان تحت المخدر العام للأطفال وذوي الإعاقة، عمليات مفاصل الكتف، جراحة الوجه والفكين، القسطرة المخية، القسطرة القلبية، جراحات الأورام، القسطرة الطرفية، الأشعة التداخلية، وحدة زرع القرنية، وحدات الحقن البيلوجي، خدمة الغسيل الكلوي بوحدات العناية المركزة، القلب المفتوح، تطوير حراجات العمود الفقري وعمليات المخ والأعصاب) وذلك بعدد 40 قسم ووحدة في المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه من المقرر افتتاح 70 قسم ووحدة مستحدثة آخرين بالمستشفيات التابعة للهيئة بنهاية العام الجاري 2023، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للتوسع في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

ولفت "ضاحي" إلى أنه تم افتتاح 12 مركز سكر نموذجي ليصبح اجمالي المراكز 72 مركز بنسبة إنجاز 80% من مستهدف الخطة، حيث أنه من المقرر افتتاح 15 مركز نموذجي بنهاية العام الجاري، فضلاً عن زيادة 15 لجنة تخصصية جديدة ليصبح الاجمالي 435 لجنة؛ لجان (الروماتيزم، أمراض الدم، القلب، الأورام، الانترستو، أورام الثدي، القسطرة المخية، التصلب المتعدد المتناثر، قلب الأطفال، صحة المرأة، أمراض الكبد، اللوسينتس)، مشيراً إلى زيادة التعاقدات الخارجية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية بعدد 519 تعاقد جديد (تفتيت الحصوات باستخدام الليزر، الموجات التصادمية، استخراج حصوات الكلى باستخدام المنظار المرن، حقن الأوعية الدموية بالحبيبات الذكية عن طريق القساطر، علاج الألم بالتردد الحراري، تركيب دعامة بين الوريد الأجوف السفلي والوريد البابي).

كما أشار "ضاحي" إلى زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بعدد 88 سرير جديد، من أصل 148 سرير مستهدف زيادتهم، فضلاً عن زيادة 90 عيادة مسائية جديدة بالمستشفيات التابعة للهيئة بنسبة زيادة 75%، حيث أنه من المستهدف زيادة 120 عيادة جديدة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال العام الجاري 2023، موضحاً أن التردد على العيادات المسائية بلغ مليون و900 ألف حالة خلال 6 أشهر.