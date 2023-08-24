الرئيس الصيني: دعوة 6 دول للانضمام للبريكس يزيد من تعزيز قوى السلام والتنمية في العالم

الخميس 24/أغسطس/2023 - 02:40 م

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن توسع بريكس تاريخي ونقطة انطلاق جديدة، مضيفا أن التوسع سيضخ أيضا حيوية جديدة في آلية التعاون، وسيزيد من تعزيز قوى السلام والتنمية في العالم.

وأكد الرئيس الصيني في تصريح اليوم على هامش القمة الـ15 لبريكس بعد أن أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أنه تمت دعوة ست دول، هي الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات، لتصبح أعضاء جددا في بريكس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن التوسع يوضح تصميم دول بريكس على الاتحاد والتعاون مع الدول النامية الأخرى، ويلبي تطلعات المجتمع الدولي، ويخدم المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.