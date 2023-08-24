في ذكرى الاستقلال.. أوكرانيا تشن هجومًا على القرم وترفع علمها بعد مقتل جنود روس

أعلنت القوات الأوكرانية في ذكرى استقلال أوكرانيا، عن شن عملية عسكرية موسعة على مناطق بجزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في عام 2014، وأدت تلك العملية إلى مقتل عدد كبير من الجنود الروس ورفعت القوات الأوكرانية علم البلاد على المناطق التي سيطرت عليها.

وتسببت العملية العسكرية الخاصة، في تكبيد القوات الروسية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، طبقًا لما أكده جهاز الاستخبارات الأوكراني عبر منصته على موقع "تليجرام"، والذي أكد أن "العلم الأوكراني عاد ليرفرف على القرم مجددًا باعتبارها أراض أوكرانية".

وكانت كتائب من القوات الخاصة الأوكرانية قد أجرت عملية إنزال في بلدتين بشبه جزيرة القرم هما أوليينيفكا وماياك، وقامت تلك الكتائب العسكرية بعملية نوعية ضد القوات الروسية هناك وكبدتها خسائر فادحة، ورفعت العلم الأوكراني وغادرت مكانها بدون تسجيل أية خسائر.