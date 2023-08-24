جوتيريش: ضرورة تعزيز هيكلية تعدد الأقطاب وفق القانون الدولي (فيديو)

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم يواجه تحديات وجودية مختلفة في مقدمتها أزمة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "جوتيريش" في كلمته خلال جلسة لقمة بريكس+ في جنوب إفريقيا، ونقلتها "القاهرة الإخبارية": "ضرورة تعزيز هيكلية تعدد الأقطاب وفق القانون الدولي، مع ضرورة توفر مؤسسات خاصة تدعمه".

وأوضح أنه يجب إجراء تعديلات بالمنظمة الدولية طبقا لميثاق الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن دول إفريقيا تدفع 4 أضعاف للاقتراض من الولايات المتحدة، مؤكدا أن القارة تعاني كثيرًا من انبعاثات الكربون وعلى الجميع مواجهته.