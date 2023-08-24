تعرف على توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية، وفقا للتحليل الفني الصادر اليوم عن جولد بيليون، أن أسعار الذهب الفورية، استطاعت خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء، اختراق منطقة المقاومة 1905 – 1910 دولارات للأونصة بزخم قوي لتصل إلى مستوى المقاومة الثانوي حول مناطق 1925 دولارا للأونصة وبذلك تستقر التداولات فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والذي من شأنه أن يعطي الذهب دفعة قوية للاستمرار في الارتفاع خاصة إذا تحقق إغلاق أسبوعي فوقه.

اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1925 دولارا للأونصة يصل بالذهب إلى منطقة المقاومة الرئيسية حول مناطق المستوى 1930 دولارا للأونصة، والتي تشمل على المتوسط المتحرك لـ 50 يوما و 100 يوم.

وفي حالة فشل الذهب في الاستمرار في الارتفاع متوقع له الهبوط إلى مستويات 1910 دولارات للأونصة بغرض تجميع زخم كافي لإعادة الصعود.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيها للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط.

ومن المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيها للجرام.

واستطاعت أسعار الذهب الفورية يوم أمس اختراق منطقة المقاومة 1905 – 1910 دولارات للأونصة بزخم قوي لتصل إلى مستوى المقاومة الثانوي حول مناطق 1925 دولارا للأونصة وبذلك تستقر التداولات فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والذي من شأنه أن يعطي الذهب دفعة قوية للاستمرار في الارتفاع خاصة إذا تحقق اغلاق أسبوعي فوقه.

اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1925 دولارا للأونصة يصل بالذهب إلى منطقة المقاومة الرئيسية حول مناطق المستوى 1930 دولار للأونصة، والتي تشمل على المتوسط المتحرك لـ 50 يوما و 100 يوم.

في حالة فشل الذهب في الاستمرار في الارتفاع متوقع له الهبوط إلى مستويات 1910 دولار للأونصة بغرض تجميع زخم كافي لإعادة الصعود.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيها للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط.

ومن المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيها للجرام.