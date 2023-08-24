بوتين: بريكس لا تنافس أحدا.. لكن من الواضح وجود معارضين لظهور نظام عالمي جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "إن الجميع يعلم أن مجموعة دول بريكس لا تتنافس أو تتعارض مع أحد، ولكن واضح أن هذه الإجراءات وظهور نظام عالمي جديد، لديه معارضين يعملون على تقويض هذه المجموعة لأنهم لا يريدون نمو أي مجموعة مستقلة عنهم".

وتابع خلال كلمته في قمة بريكس في جنوب أفريقيا، أن المجموعة تعمل على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، فيما تسعى إلى تشكيل نظام عالمي متعدد الأطراف، وروسيا تدعم توسع "بريكس" وانضمام أعضاء جدد إليها، خاصة أن المجموعة تعمل على تعزيز مصالح دول الجنوب، منوهًا إلى أن الدول المتطورة تضخ موارد كبيرة إلى العالم عبر روسيا.

ورحب بوتين بالدول الجديدة المنضمة إلى "بريكس" بالعضوية الدائمة بداية من يناير 2024، مؤكدًا لجميع الدول الأعضاء والجدد أن المجموعة ستستمر بالعمل الذي تم إطلاقة لتوسيع مجموعة بريكس، بالإضافة إلى توسيع نفوذ المجموعة حول العالم.

وقال: "بريكس" تريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد، وتعمل مع جميع الأطراف التي تريد التعامل معنا من خلال شركائنا وبرامجنا المختلفة ولا سيما مع المجموعات التي تريد العمل معنا، مضيفًا أنه يقدر جميع الجهود وسيتم العمل على المبادئ والقواعد الداخلية لتتمكن مجموعة بريكس من التوسع حول العالم.