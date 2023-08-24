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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أزهر مطروح يتسلم نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

رئيس أزهر مطروح يتسلم
رئيس أزهر مطروح يتسلم نتيجة الدور الثاني للابتدائي والإعدادي
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تسلم عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، نتيجة "الدور الثاني" للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك عقب اعتمادها، أمس الأربعاء، من  الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وأيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وتوجه رئيس المنطقة بالشكر والتقدير لإدارة الامتحانات بالمنطقة، وكل من شارك وساهم  فى نجاح منظومة الامتحانات خلال "الدور الثاني" وخروجها بصورة مشرفة.

وجدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الإبتدائية "للدور الثاني" 485 طالبا وطالبة،  بنسبة نجاح 78%، بينما بلغ عدد  المتقدمين للشهادة الإعدادية 621 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 55%. 

مطروح أزهر مطروح نتيجة امتحانات الدور الثاني الابتدائية والاعدادية عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية