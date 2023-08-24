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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لجنة التحقيق الدولية الدولية المستقلة بالأمم المتحدة بشأن أوكرانيا تقوم بزيارتها الثالثة للبلاد

مفوضية حقوق الانسان
مفوضية حقوق الانسان
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اعلنت مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة أن أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا سوف يقومون بزيارتهم الثالثة الى البلاد وذلك فى الفترة من 28 أغسطس الى 4 سبتمبر 2023.

 ولفتت المفوضية، في بيان اليوم في جنيف، إلى أن المفوضين سيزورون عدة مواقع في أوكرانيا بما في ذلك أومان فى منطقة تشيركاسى وكيي كجزء من مهمتهم المستمرة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان المزعومة وانتهاكات القانون الانساني الدولى ولقاء الضحايا والشهود.

وقالت المفوضية الأممية إنه من المتوقع أن يلتقى المفوضون الثلاثة المشاركون فى المهمة وهم اريك موس (الرئيس) وبابلو دى جريف وفريندا جروفر الاعضاء بمسؤولين حكوميين بما في ذلك الوزراء الرئيسيين، وأعضاء المجتمع المدني وممثلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين لبحث الأوضاع فى البلاد.
 

مفوضية حقوق الإنسان أوكرانيا جنيف