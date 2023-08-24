ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رسامة دياكون لكنيسة القديس البابا كيرلس السادس بولاية كاليفورنيا الأمريكية

صورة تذكارية
صورة تذكارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، صلوات القداس الإلهي بكنيسة كنيسة القديس البابا كيرلس السادس في حي ويستمينستر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
 بحضور ومشاركة الأحبار الأجلاء الأنبا سوريال، الأنبا ابراهام والأنبا كيرلس وكهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح أتم الأحبار الأجلاء طقس ترقية الشماس عاطف جرجس الي رتبة الدياكونية باسم دياكون ابرام .

الأنبا سرابيون البابا كيرلس السادس القداس الألهي رسامة دياكون صلوات القداس