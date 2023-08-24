رسامة دياكون لكنيسة القديس البابا كيرلس السادس بولاية كاليفورنيا الأمريكية

ترأس الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، صلوات القداس الإلهي بكنيسة كنيسة القديس البابا كيرلس السادس في حي ويستمينستر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

بحضور ومشاركة الأحبار الأجلاء الأنبا سوريال، الأنبا ابراهام والأنبا كيرلس وكهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح أتم الأحبار الأجلاء طقس ترقية الشماس عاطف جرجس الي رتبة الدياكونية باسم دياكون ابرام .