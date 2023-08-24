الدكتور شديد جاد وكيلا لصيدلة القناة

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قرارا بتكليف الدكتور شديد جاد عبدالرحمن للعمل وكيلا لكلية الصيدلة جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور شديد جاد على توليه المنصب الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله من أجل النهوض بالكلية ورفع شأن الجامعة عاليا في كافة المجالات العلمية و الإدارية و البحثية.

كما أشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة باختيار الدكتور شديد جاد للعمل وكيلا للكلية، مؤكدة على قدرته على العمل من أجل تحقيق أهداف وخطط الكلية والجامعة بصفة عامة.

حضر اللقاء الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب السابق، والتي تولت مهام العمل عميدا لقطاع الطب و العلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية،و تمنت له التوفيق و النجاح

ويذكر أن الدكتور شديد جاد عبد الرحمن أستاذ بكلية الصيدلة قسم الصيدلانيات، تخرج في كلية الصيدلة جامعة الزقازيق عام 1995، ثم التحق للعمل بقطاع الصناعات الدوائية حتى عام 1998

ثم التحق بجامعة قناة السويس عام 1999، وحصل على الماجستير في عام 2004، ثم حصل على الدكتوراة من جامعة دبلن أيرلندا، وحصل على درجة أستاذ مساعد عام 2016، ثم حصوله على درجة أستاذ عام 2021، وقد عمل رئيسا لقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة القناة، ثم وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث.