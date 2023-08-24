بوتين أمام قمة بريكس: لدى روسيا الكثير لتقديمه للشركاء الأفارقة وبينهم مصر

الخميس 24/أغسطس/2023 - 01:39 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لها مصلحة في تعزيز العلاقات مع إفريقيا، وتولي اهتماما كبيرا لتوفير المواد الغذائية والأسمدة، وتستخدم كل الوسائل الممكنة لضمان الأمن الغذائي لإفريقيا.

وقال بوتين - في كلمته خلال قمة "بريكس"، اليوم الخميس- "إن تصدير الحبوب والأسمدة والطاقة والتبادل الثقافي والتعليم والرياضة لا يخص إفريقيا وحدها، ولكن مناطق أخرى، بما في ذلك الدول المدعوة للانضمام إلى "بريكس"، مشيرا إلى أن لدى روسيا الكثير مما يمكنها تقديمه للشركاء، منوها إلى أن بلاده خلال أشهر قليلة ستقدم لـ 6 دول في إفريقيا من 25 الى 50 ألف طن من الحبوب، على الرغم من جميع العراقيل والعقوبات المفروضة عليها".

وأضاف "أننا نتعاون مع عدد من الدول الإفريقية ومن بينها مصر، حيث تبني شركة "روس آتوم" الروسية محطة الضبعة لتوليد الطاقة النووية، وسنعمل في العام المقبل خلال رئاسة "بريكس" مع الدول في صيغتي "بريكس+" و"أوت ريتش".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن عدد السكان في 2030 سيزداد بنسبة 1.7% وسنواجه احتياجا للطاقة، لذلك يجب أن ننتقل إلى الطاقة المتجددة، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية.

وأوضح بوتين أن بعض الدول تواجه نفس الأخطاء عند الانتقال إلى الطاقة الخضراء، لذلك يجب الاستفادة من جميع وسائل الطاقة، ونحن نعمل على تعزيز التعاون في خفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس الروسي، إن الغرب يتبع سياسة استعمار جديد ويحاول استخدام "قواعده" بدلا من القوانين ليسرق الموارد من الدول النامية، مؤكدا أن أغلبية الدول الموجودة هنا اليوم ترفض هذا التطرف والكراهية ودعم الإرهاب، وتتبنى الاحترام المتبادل والمساواة.

