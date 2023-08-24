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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شيخ الأزهر يوجه بمضاعفة إعانة سبتمبر بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي الجديد

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر، المشرف على «بيت الزكاة والصدقات» بمضاعفة قيمة الإعانة الشهرية عن شهر سبتمبر 2023، لجميع المستحقين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد.
وأعلن «بيت الزكاة والصدقات»  موعد بدء صرف الإعانة الشهرية لشهر سبتمبر، من فروع البنوك ومكاتب البريد، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 من سبتمبر 2023.
وأشار «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» في بيان له اليوم الخميس، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج “سند” لمد يد العون للفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
جدير بالذكر أن بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.
وأكد بيت الزكاة والصدقات المصري حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

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