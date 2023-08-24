وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2022 /2023.



وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597 طالب وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎.‎



وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46% ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎

جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 166206 طالب وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 155536 طالب وطالبة.