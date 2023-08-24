علاء عابد: انضمام مصر لمجموعة بريكس سيؤدي لرفع معدلات نمو الاقتصاد

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، انضمام مصر لمجموعة " بريكس "، التي تضم دولا تمثل تكتلا اقتصاديا مهما، نجاح جديد يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تثبت مدى قوة الاقتصاد المصري وزيادة نسب معدلات النمو.

وأكد النائب علاء عابد، في بيان اليوم الخميس، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك في كل الاتجاهات مع تحرك مباشر من الرئيس السيسي إقليميا وعالميا، لدعم الاقتصاد المصري مع استعادة مصر مكانتها العالمية والإقليمية، خاصة أن مجموعة بريكس تضم دولا تمتلك ثلث اقتصاد العالم وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة .

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قمة مجموعة دول بريكس تسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، والتي تضم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث تسعى المجموعة منذ تأسيسها عام 2009 للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.

وأوضح النائب علاء عابد، أن انضمام "مصر " إلى المجموعة إضافة كبيرة، وسيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجموعة ، مما سيؤدي إلى خلق فرص إستثمارية وبالتبعية فرص عمل ، وزيادة فى الإنتاج وسيكون لدينا وفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .



.