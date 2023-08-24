أنباء عن وجود جثة قائد فاجنر في مكتب الطب الشرعي

ما زالت تداعيات سقوط الطائرة التي كانت تقل مؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، ومقتل جميع ركابها الـ10، تتصدر أحداث وعناوين اليوم الخميس، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسل قناة "العربية" في موسكو بأن هناك أنباء عن أن جثة بريجوجين موجودة في مكتب الطب الشرعي، مع تطويق أمني للمشرحة.

وأضاف أن لجنة التحقيق الروسية تدرس كل السيناريوهات بما فيها انفجار الطائرة من الداخل.

وقبلها أكد مراسل "العربية"، أن قوات الأمن الروسية أغلقت منطقة سقوط طائرة بريجوجين. وأضاف أن حطام طائرة بريجوجين امتد لأكثر من كيلومترين والتحقيقات مستمرة.