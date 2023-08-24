حمل كفنه علي يده وتصدي للمخربين.. عضو بـ"رياضة النواب" يعلن دعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

قال النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح برؤيته الثاقبة وبتكاتف اﻟﺷﻌب وصقور ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ الباسلة واﻟﺷرطﺔ الوطنية ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهاب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار وهو الانجاز الكبير الذي لم يكن يتحقق لولا وجود ارادة حقيقية للقيادة السياسية علي اجتثاث الارهاب من جذوره .

وأعلن "سويلم" في تصريحات صحفية اليوم، تأييده ودعمه المطلق لترشح الرئيس، في الانتخابات الرئاسية، خاصة ان الجميع لا ينسي دوره الوطني الكبير ، عندما حمل كفنه علي يده وتصدي لجماعات الشر ، التي ارادة هدم واستقرار مؤسسات الدولة .

وأوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأسها إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ مكانتها اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم وكل هذه الانجازات هى الظهير الشعبى الكبير للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الى إن الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير والكثير فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وكل المصريين يدعمون الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مشيراً الى فشل جميع الحملات الممنهجة من قوى الشر والظلام والارهاب لتشويه صورة مصر وتشويه الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى كل مكان على أرض مصر.