ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. المنشد عامر التوني يحيي الليلة التاسعة لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

المنشد عامر التوني
المنشد عامر التوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحيي فرقة المولوية بقيادة المنشد الدكتور عامر التونى، الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة مساء غد الجمعة، ٢٥ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويقضى جمهور المسرح وقتا مع مجموعة من الأغانى فى حب الله ورسوله، إلى جانب الإنشاد الدينى، يشدو بها الفنان الدكتور عامر التونى مؤسس فرقة المولوية، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.

فرقة المولوية عامر التوني صيف الانتاج الثقافي قطاع شئون الإنتاج الثقافي ساحة مركز الهناجر للفنون