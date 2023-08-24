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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 141 طن مخلفات صلبة وطبية خطرة من شوارع الإسكندرية خلال شهر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول من الشوارع واظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

ووجه الشريف ،المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء و شركة نهضة مصر للاستجابة لشكاوي المواطنين الخاصة برفع كفاءة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وأضاف المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر أغسطس الجارى، قد بلغت نحو 27 ألف طن من المخلفات الصلبة غير الخطرة بالإضافة الى رفع 114 طن مخلفات طبية خطرة من المنشآت الطبية المختلفة وزيادة عدد مرات  الغسيل و الكنس الآلي في الشوارع.

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