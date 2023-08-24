أشرف زكي: تنظيم مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة إضافة كبيرة (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن تنظيم مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة؛ إضافة كبيرة جدًا وتميز للمهرجان.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: أن مدينة العلمين الجديدة مدينة ساحرة، وسعيد جدًا بهذا العرس الدرامي الفني، حيث نحتفل بمرور 60 عامًا على عمر الدراما المصرية.

ولفت إلى أن الاحتفال بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية، حدث مهم جدًا، مضيفًا أن "المهرجان يتضمن فيلمًا للمخرج الكبير جمال عبدالحميد يستعرض من خلاله رحلة في تاريخ الدراما المصرية".

تكريم عدد كبير من نجوم الفن

وقال أشرف زكي، أن حفل مهرجان القاهرة للدراما سيشهد تكريم عدد كبير من رواد ورموز ونجوم أثرت وشكلت وجدان المواطن المصري والعربي.

وعن آلية تقييم المسلسلات قال "هذا العام المنافسة ليست للأعمال الرمضانية فقط لكن الأعمال على مدار العام"، مشيرًا: إلى أن "لجنة التحكيم تعمل بتلك الآلية واليوم سنتعرف على النتيجة وهناك أيضًا استفتاء للجمهور سيتم الإعلان عنه اليوم، ونريد الاحتفال بأكبر عد من نجومنا".

وأضاف: مصر هوليوود الشرق ولها مكانة كبيرة جدًا في العالم العربي كله في الدراما، لافتًا إلى أن لغتنا أصبحت اللغة المحببة في العالم كله من خلال السينما والتليفزيون والدراما.