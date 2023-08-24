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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام الرائد.. ونيمار خارج القائمة

الهلال
الهلال
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الهلال الذى يحل ضيفاً على نظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفنى للهلال، اللقاء وإشراك المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، بالتشكيل الأساسي، وفى حراسة المرمى المغربي ياسين بونو.
كما يغيب عن التشكيل، النجم البرازيلي نيمار لعدم اكتمال جاهزيته، بجانب المدافع السنغالي كوليبالي للإصابة.
وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالتالى : 
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.
خط الوسط: برونو نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيال.
خط الهجوم: ميتروفيتش. 
ويحتل فريق الهلال المركز السادس برصيد 4 نقاط، بعدما خاض جولتين تعادل فى واحدة وانتصر فى الأخرى، بينما يحتل فريق الرائد قاع الترتيب بدون نقاط.

الكسندر ميتروفيتش الهلال الرائد روشن التشكيل المتوقع للهلال