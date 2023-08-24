فرنسا: هناك شكوك منطقية حول ملابسات تحطم طائرة قائد "فاجنر"

الخميس 24/أغسطس/2023 - 12:09 م

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الخميس، أن هناك شكوكا منطقية حول ظروف تحطم الطائرة التي كان على متنها قائد المجموعة شبه العسكرية "فاجنر" يفجيني بريجوجين.

وقال فيران - في تصريحات اليوم -: "لا نعرف بعد الظروف التى وقع فيها هذا الحادث، قد يكون لدينا شكوك منطقية".. مضيفا "بريجوجين هو فى الأساس رجل الأساليب الملتوية لبوتين، وما ارتكبه لا ينفصل عن سياسة بوتين التى عهدت إليه مسؤولية تنفيذ هذه الانتهاكات بقيادة مجموعة فاجنر".

وتابع بالقول: "إن بريجوجين يترك وراءه مقابر جماعية، يترك وراءه فوضى فى جزء كبير من العالم".

يشار إلى أن هيئة الطيران الروسية، أكدت تواجد مؤسس مجموعة "فاجنر"، يفجينى بريجوجين، والرجل الثانى فى المجموعة دميترى أوتكين، على متن الطائرة التى تحطمت فى مقاطعة تفير شمالى العاصمة الروسية موسكو.. وبحسب هيئة الطيران، لقى بريجوجين (63 عاما) ومرافقيه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التى أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوى حسب الإجراءات المتبعة، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفى وقت سابق، أشارت هيئة الطيران المدنى الروسية إلى أن الطائرة تحطمت أمس فى مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب، من بينهم 3 من أفراد الطاقم، ولقى جميع من كانوا على متنها مصرعهم".

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقات فى الحادث.