رئيس أشمون يقود حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بشن حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق، وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد النمر استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .