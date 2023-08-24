وكيل زراعة البحيرة يتفقد إدارة كوم حمادة الزراعية.. صور

تفقد المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، الإدارة الزراعية بكوم حمادة لمتابعة سير العمل.

واستمع وكيل الوزارة، خلال جولته التفقدية للموقعات التي تواجه المهندسين الزراعين، العمل على تذليلها فورا.

وأكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة الانضباط الإداري بالجمعيات الزراعية على مستوى جمعيات الإدارة، موجهًا مدير الإدارة بمتابعة الحضور والانصراف لجميع العاملين بالإدارة الزراعية والجمعيات بصفة مستمرة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك لجان مكثفة ومفاجئة من قبل المديرية ومن يثبت تقاعسه فى العمل سيتم مجازاته بأقصى العقوبة وستقع المسئولية على مدير الإدارة الزراعية، مؤكدًا ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية على أكمل وجه.

ووجه وكيل الوزارة، مدير الإدارة الزراعية ومدير إدارة التعاون الزراعي بالتشديد على مديرى الجمعيات الزراعية، للانتهاء من توزيع الأسمدة على المزارعين من خلال كارت الفلاح ، مشيرًا إلى أنه تسهيلا على المزارعين فى صرف الأسمدة وفى حالة عدم وجود كارت الفلاح يتم عمل معاينه على الطبيعة بشرط ان يكون الاسم موجود فى الحصر ويتم الصرف فورا للمزارع

وطالب المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة، من الجميع بالإدارة بضرورة أن يكونوا يدا واحدة، وأن يتكاتفوا من أجل التصدى لأى حالة تعدى فى مركز كوم حمادة ، مؤكدا انه غير مسموح أن توجد أية حالة تعدى واحدة فى أي مركز من مراكز المحافظة، وأن أى متسبب فى وجود حالة سيتم محاسبة المسئول عن ذلك، بداية من مدير الجمعية ثم مسئولى حماية الأراضى بالمركز وأيضا مدير الإدارة ، لأن المسئولية مشتركه بيننا جميعا ، ونحن نعلم ما تقوم به أجهزة الدولة من أجل التصدى لحالات التعدى فى إطار القانون ، كما أكد على ضرورة حل أى مشكلة خاصة بمياه الرى أو التطهير للترع أو المساقى أو حتى المصارف ، ويجب أن نعمل جميعا على حل مشاكل أهالينا المزارعين لأننا جميعا نعمل من أجل هؤلاء وهم بالفعل يستحقون أن نقدم لهم الخدمة بيسر وسرعة.