ناريندرا مودي: الهند لها علاقات عميقة مع أعضاء "بريكس" الجدد

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن الهند كانت دائمًا داعمة لتوسع عضوية مجموعة بريكس، مشيرا إلى أن بلاده أمنت دائمًا بأن إضافة أعضاء جدد لبريكس سيقوي المجموعة ويقوي الجهود المشتركة.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي، خلال كلمته في قمة بريكس، أنه تم إضافة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية إلى مجموعة بريكس، مؤكدًا أنه يبعث تهانيه لهذه الدول حكومة و شعباً.

وأشار رئيس الوزراء الهندي، إلى أن الهند لها علاقات عميقة مع كل الدول الجدد التي انضمت إلى مجموعة بريكس، لافتًا إلى أنه من خلال بريكس سيكون هناك ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية.