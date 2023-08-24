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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 678 شاحنة و 557 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 331 شاحنة و 497 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 347 شاحنة  و 60 سيارة . 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل فيما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة  العبارة امل  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للثلاث سفن وهي بريدج ، سينا وايلة . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1  وعلي متنها 420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة . بينما تغادر السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن متجهة الي جدة .
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1430 راكب بموانيها .
 

رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري