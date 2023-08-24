تعليم البحيرة تطلق مبادرة "لغتي الجميلة" لتنمية مهارات الطلاب

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة البحيرة، إنه تم إطلاق مبادرة “لغتي الجميلة” لتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، والتى تهدف إلى تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية فى اللغة العربية بكافة الإدارات التعليمية في في ضوء خطة الوزارة بتنفيذ الخطط العلاجية الخاصة بتنمية مهارات الطلاب بمنظومة التطوير الجديدة.

ووجه وكيل الوزارة بأن تشمل المبادرة فترة النشاط والعطلة الصيفية تحت إشراف توجيه عام اللغة العربية، على أن تستمر خلال العام الدراسى لخدمة أبنائنا الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

أشارت عزة الطودي الموجه العام، إلى أن وكيل الوزارة وجه بفتح المدارس لاستقبال التلاميذ وتنفيذ المبادرة، كما تم البدء بالفعل بجميع الإدارات والمشاركة بفاعلية بالمبادرة، كما تم عقد ورش عمل بالإدارات لجميع الكوادر التدريبية للوقوف على أنسب الطرق الخاصة بتنفيذ مبادرة لغتي، كما تم توضيح طريقة العمل من خلال الدليل الاسترشادى الخاص بالمبادرة وكذلك النماذج الاسترشادية الخاصة بكراسة التلميذ.

ويعد الدليل الاسترشادي هو رؤية مبسطة وسهلة يمكن الاستعانة بها في تنفيذ البرنامج العلاجى والتى أعدت خصيصًا لتلائم الوقت والهدف من البرنامج وكذلك كراسة التلميذ التى أعدت أيضا لتكون متدرجة في الصعوبة من الأسهل للأصعب وملائمة للوقت ولمستوى التلاميذ من خلال فريق عمل مؤهل.