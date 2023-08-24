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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين: مستمرون في العمل لتوسيع نفوذ بريكس حول العالم

بوتين
بوتين
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‏ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس: “أريد التشديد على قضية التعامل بالعملة المشتركة بالإضافة إلى العملات المحلية، ونعرف أنه سيكون هناك تحديات كبيرة لكن سنجد حلول لها، وهناك قضية أخرى أريد تسليط الضوء عليها وهي تتعلق بضمان التسويات المالية والاقتصادية بين دولنا”.

وتابع بوتين: “أود أن أرحب بالدول الجديدة المنضمة إلى بريكس بالعضوية الدائمة بداية من يناير 2024 وأريد أن أؤكد لكل الزملاء أننا سوف نستمر بالعمل الذي اطلقناه لتوسيع مجموعة بريكس بالإضافة إلى توسيع نفوذ بريكس حول العالم، كما أننا نريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد كما سنعمل مع كل الذين يريدون التعامل معنا من خلال شركائنا وبرامجنا المختلفة ولاسيما مع المجموعات التي تريد العمل معنا ونحن نقدر كل هذه الجهود وسنعمل على ضمان عمل سلس”.

وأضاف: سنعمل على ما هي المبادئ والقواعد الداخلية لتتمكن مجموعة بريكس من التوسع حول العالم.

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