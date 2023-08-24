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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الصين: دول بريكس تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسئولية إحلال السلام عالميًا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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وجه الرئيس الصيني شي جين بينج، الشكر إلى نظيره الجنوب إفريقي رامافوزا، على عقد قمة دول بريكس،  مشيرا إلى أن دول البركيس كلها تملك نفوذا كبيرا، وتتحمل مسؤولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم، وخلال هذه القمة أجرينا مباحثات عميقة من أجل تعاون دول بريكس معا.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في قمة "بريكس"، تمكنا من التوصل إلى اتفاق واعتماد إعلان جوهانسبرج وتكلمنا عن المخرجات، واتفقنا على دعوة كل من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران للانضمام إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في المجموعة وترحب الصين بكل هذه الدول.

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