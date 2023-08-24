رئيس الصين: دول بريكس تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسئولية إحلال السلام عالميًا

وجه الرئيس الصيني شي جين بينج، الشكر إلى نظيره الجنوب إفريقي رامافوزا، على عقد قمة دول بريكس، مشيرا إلى أن دول البركيس كلها تملك نفوذا كبيرا، وتتحمل مسؤولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم، وخلال هذه القمة أجرينا مباحثات عميقة من أجل تعاون دول بريكس معا.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في قمة "بريكس"، تمكنا من التوصل إلى اتفاق واعتماد إعلان جوهانسبرج وتكلمنا عن المخرجات، واتفقنا على دعوة كل من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران للانضمام إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في المجموعة وترحب الصين بكل هذه الدول.