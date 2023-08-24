انتشال جثة طفل غرق بترعة في القليوبية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جثة طالب بالصف الرابع الابتدائي، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها، وذلك أثناء استحمامه بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود غريق بترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز.

جرى إخطار قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، والتى تمكنت بالتنسيق مع الأهالى من انتشال جثة الطالب "حمدي أ م"، 11 سنة، طالب بالصف الرابع الابتدائى، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز، وذلك حال قيامه بالاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.