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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم ..مناقشة رواية "سارقة الأرواح" بمركز قنصلية الثقافي

غلاف رواية سارقة
غلاف رواية سارقة الأرواح
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تقيم دار العين بالتعاون مع صالون اقرأ لي الثقافي اليوم الخميس، ندوة لمناقشة رواية "سارقة الأرواح" للكاتب محمد إسماعيل بمركز قنصلية الثقافي بوسط البلد، ويناقش الرواية الكاتب والروائي أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، وتدير الندوة الدكتورة فاطمة البودي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

 

 

وترتكز الرواية على شخصيتها المحورية "نيفين" التي تعمل بأحد الشركات وتكشف بداخلها من مشكلات تدور أحداث الرواية  حولها والرواية تناقش منظومة المؤسسات، وضحايا الرأسمالية من الموظفين، والمهمشين الجدد، وتخفي بين سطورها قضايا الفساد الإداري التي تحدث في الكثير من الشركات.

 

ومن أجواء الرواية:ــ"البريد الإلكتروني هذا الصباح مزعج للغاية. بدأ برسالة لجميع العاملين تزف خبر التحاق "ياسر الإمبابي" بالعمل في الشركة، أهلًا وسهلًا. رسالة أخرى من مدير إدارة الشبكات يطلب من "ماجد" الموافقة على فتح سيرفر الملفات التقنية للمهندس "ياسر الإمبابي". همس لنفسه: "على جثتي"، ثم أغلق الرسالة دون أن يجيب عليها. فالإجابة بالموافقة تعني اشتراكه معهم في ذبحه، والرفض سيفسر بالغيرة ويتهم ساعتها بتعطيل دولاب العمل. 

دار العين رواية سارقة الأرواح الكاتب محمد إسماعيل