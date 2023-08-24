مدفيديف ينتقد إيلون ماسك بسبب ميزة جديدة في "إكس"

انتقد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) بسبب إضافة ميزة "ملاحظات المجتمع" التي تهدف إلى محاربة المعلومات المضللة، بحسب "روسيا اليوم".

واعتبر "مدفيديف"، في منشور على الموقع المذكور، الأربعاء، أن ماسك وفريقه يبدو أنهم يسيرون باتجاه واحد مع الزمرة الليبرالية الغاضبة.

وأضاف أن تشغيل ميزة "ملاحظات المجتمع" أو "السياقات" يشوه جوهر المنصة، باعتبارها مكانًا للتبادل الحر بالآراء.

وأشار مدفيديف إلى أنه في أي منشور مثير للاهتمام الكبير لأي مستخدم من ذوي الأعداد الكبيرة من المتابعين، قد تظهر الآن تعليقات لخصومه.

وأعرب مدفيديف عن رأيه بأن مثل هذه "الملاحظات المخزية" تُفقِد إصلاحات ماسك من قيمتها، وتدل على ضعفه.