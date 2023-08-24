الوفد الألماني المصري يزور وادي النطرون (صور)

يزور وفد التبادل الثقافي الألماني المصري التابع للكنيسة الإنجيلية بمصر، بقيادة الدكتورالقس ثروت قادس المنسق العام للتبادل، لليوم الثالث علي التوالي، أديرة وادي النطرون وبيت الوادي؛ إذ تأتي هذه الزيارة في إطار الصداقة المصرية الألمانية.

في سياق متصل، التقي الوفد مساء أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لتقديم التهنئة له لحصوله على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بيتر بالمجر.

كما التقى الوفد أيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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