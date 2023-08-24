سبتمبر المقبل.. بيلاروسيا تعلن إجراء مناورات لمنظمة الأمن والتعاون بقيادة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، إجراء مناورات لـ منظمة الأمن والتعاون التي تقودها موسكو في الأول من سبتمبر المقبل، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وعلي صعيد أخر، أجرت سفن حربية روسية وصينية، الجمعة الماضية، مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادي تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وكانت المناورات البحرية المشتركة في المحيط الهادي تتكون من 9 سفن كبيرة تبحر في تشكيل رباعي، كما شملت تدريبا على ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرّك المراكب.