مبعوثو سول وواشنطن وطوكيو النوويون يدينون بشدة الإطلاق الصاروخي الأخير لبيونج يانج

الخميس 24/أغسطس/2023 - 11:15 ص

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم /الخميس/، أن كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان "أدانوا بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا فضائيًا انتهى على ما يبدو بالفشل في وقت سابق من اليوم.

وأعلن كبير المفاوضين النوويين في سول كيم جون ونظيراه الأمريكي والياباني سونج كيم وهيرويوكي نامازو، على التوالي، الرسالة المشتركة في اتصال ثلاثي بعدما أعلنت بيونج يانج فشل محاولتها الثانية لإطلاق قمر صناعي للتجسس في وقت سابق من اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

كما أعربت الأطراف الثلاثة عن استيائها من قيام كوريا الشمالية بضخ موارد قيمة في مثل هذه الاستفزازات، متجاهلة الصعوبات المعيشية التي يواجهها شعبها.

وأكدوا على أن التعاون بين الدول الثلاث وكذلك مع المجتمع الدولي، ضد الشمال سوف يتعزز بشكل أكبر مع استمرار بيونج يانج في استفزازاتها.

وكانت بيونج يانج قالت إنها أطلقت قمر التجسس الصناعي "مان-ريكيونج-1" على نوع جديد من الصواريخ يسمى "تشول-ريما-1"، لكن عملية الإطلاق فشلت بسبب خطأ في نظام الانفجار الطارئ خلال المرحلة الثالثة، وأطلقت بيونج يانج أول قمر صناعي للتجسس في مايو الماضي، لكن الإطلاق انتهى بالفشل وقالت كوريا الشمالية إنها تخطط لتكرار المحاولة للمرة الثالثة في أكتوبر.

