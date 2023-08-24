رسميًا.. رئيس جنوب أفريقيا يعلن دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي تنقلها قناة «طالقاهرة الإخبارية، أنه تقرر أيضا دعوة كل من الأرجنتين إثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

وانتقد رامافوزا، أنظمة الدفع المالية العالمية التي تستخدم كأدوات للتنافس الجيوسياسي، مضيفا أن دول البريكس بحاجة إلى تعزيز مصالح الجنوب العالمي.

ودعا الدول الصناعية إلى الوفاء بالتزاماتها بدعم الإجراءات المناخية من خلال تطوير عناصر التقدم الاقتصادي.

وانطلقت فعاليات قمة البريكس في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام، يُتوقع أن يحضرها أكثر من 40 رئيس دولة وعشرات ممثلي الحكومات.