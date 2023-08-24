أوكرانيا عن مقتل قائد فاجنر: وقع على وثيقة إعدامه

اعتبرت أوكرانيا أن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، الذي قتل في تحطم طائرة الأربعاء، كان قد "وقع على وثيقة إعدامه".

وفي أول تعليق من كييف على الحادث، قال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان ينتظر اللحظة" للتخلص من بريجوجين، وفقاً لـ“سكاي نيوز عربية”.

وتابع: من الواضح أيضا أن بريجوجين وقع على مذكرة إعدام خاصة بحقه، في اللحظة التي صدق فيها ضمانات (رئيس بيلاروسيا ألكساندر) لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين". بحسب تعبيره