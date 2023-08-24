نجلاء سعد قائمًا بأعمال عميد ألسن الفيوم

أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بقيام الدكتور نجلاء سعد محمد حسن الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة الفيوم بأعمال عميد الكلية .

وعلى جانب آخر شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (٢٠٢) برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس الموقر.

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، بأن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات التي تتعلق بشأن الإحاطة بخطاب الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات، بخصوص قرار المجلس بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ بالموافقة من حيث المبدأ على تخصيص عدد من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) الحاصلين على شهاداتهم هذا العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بالكليات المعنية بقبول هذه الفئة من الطلاب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات على أن يترك الأمر لكل جامعة طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات.

كما تم خلال الاجتماع إحاطة المجلس، بشأن مقترح قيام جامعة الفيوم بإقامة البطولة الأولمبية الأولى للطلاب ذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى دعم هؤلاء الطلاب بصفة مستمرة، واكتشاف الموهوبين منهم وذلك لمشاركتهم دوليًا باسم مصر وذلك خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وهو الشهر العالمي لذوي الهمم، وسوف تشمل هذه البطولة الأنشطة الرياضية التي تناسب أبنائنا من ذوي الهمم.